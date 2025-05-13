Стало відомо, кого Трамп відправить на перемовини України та Росії у Стамбулі

Під час виступу Трамп сказав, що США невпинно працюють над тим, щоб "покласти край жахливому кровопролиттю" між Росією та Україною. І тому дуже важливо, що наприкінці цього тижня, ймовірно, в четвер, відбудуться переговори між Україною та Росією у Туреччині.

На його думку, ці перемовини можуть призвести до дуже хороших результатів.

"Наші люди збираються туди поїхати. Марко (Рубіо - ред.) збирається туди поїхати. Інші теж поїдуть, і ми подивимося, чи зможемо ми це зробити", - сказав Трамп.

Варто зауважити, що незадовго до цього низка ЗМІ повідомила, що від Сполучених Штатів у Туреччині будуть присутні спецпредставники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог.

При цьому раніше заявлялось, що на перемовинах може бути присутнім сам Трамп, але це залежало від того, чи поїде до Туреччини російський диктатор Володимир Путін.