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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Стало известно, кого Трамп отправит на переговоры Украины и России в Стамбуле

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Госсекретарь США Марко Рубио отправится в Стамбул на переговоры Украины и России, которые должны состояться в этот четверг.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на американо-саудовском инвестиционном форуме.

Во время выступления Трамп сказал, что США неустанно работают над тем, чтобы "положить конец ужасному кровопролитию" между Россией и Украиной. И поэтому очень важно, что в конце этой недели, вероятно, в четверг, состоятся переговоры между Украиной и Россией в Турции.

По его мнению, эти переговоры могут привести к очень хорошим результатам.

"Наши люди собираются туда поехать. Марко (Рубио - ред.) собирается туда поехать. Другие тоже поедут, и мы посмотрим, сможем ли мы это сделать", - сказал Трамп.

Стоит заметить, что незадолго до этого ряд СМИ сообщил, что от Соединенных Штатов в Турции будут присутствовать спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.

При этом ранее заявлялось, что на переговорах может присутствовать сам Трамп, но это зависело от того, поедет ли в Турцию российский диктатор Владимир Путин.

Переговоры Украины и РФ и планы Трампа

На днях Путин предложил Украине провести переговоры в Стамбуле в четверг, 15 мая. Это был его ответ на идею 30-дневного перемирия с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на идею диктатора, однако заявил, что ждет в Стамбуле на переговорах самого Путина.

Пока не известно, полетит ли Путин в Стамбул, ведь представители РФ не дали четкого ответа.

По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, в Стамбуле Зеленский готов только к переговорам с Путиным, а не с другими российскими чиновниками.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в УкраинеМирные переговорыСтамбулПеремирие России и Украины