Стало известно, кого Трамп отправит на переговоры Украины и России в Стамбуле

Во время выступления Трамп сказал, что США неустанно работают над тем, чтобы "положить конец ужасному кровопролитию" между Россией и Украиной. И поэтому очень важно, что в конце этой недели, вероятно, в четверг, состоятся переговоры между Украиной и Россией в Турции.

По его мнению, эти переговоры могут привести к очень хорошим результатам.

"Наши люди собираются туда поехать. Марко (Рубио - ред.) собирается туда поехать. Другие тоже поедут, и мы посмотрим, сможем ли мы это сделать", - сказал Трамп.

Стоит заметить, что незадолго до этого ряд СМИ сообщил, что от Соединенных Штатов в Турции будут присутствовать спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.

При этом ранее заявлялось, что на переговорах может присутствовать сам Трамп, но это зависело от того, поедет ли в Турцию российский диктатор Владимир Путин.