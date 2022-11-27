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Стало відомо, який комплекс ППО в Україні зараз найбільше потребує боєприпасів

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Марія Кучерявець

Найбільше боєприпасів Україна зараз потребує для системи ППО IRIS-T. Втім, союзники продовжують передавати необхідне озброєння, тому дефіцит буде перекриватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Найбільше хотілося б мати достатню кількість боєприпасів до IRIS-T. Це дійсно чудовий комплекс, фактично нове покоління ЗРК...цього озброєння треба ще більше, бо воно покликане замінити ті наші старі комплекси", - зазначив Ігнат.

При цьому говорити про конкретний дефіцит озброєння речник Повітряних сил не став, що пояснюється безпековою ситуацією в умовах війни.

"Певно, якщо є стурбованість, якщо Захід постачає нам засоби протиповітряної оборони, значить вона буде посилюватися і дефіцит буде перекриватися", - додав Ігнат.

Нагадаємо, також речник Повітряних сил в ефірі звернув увагу що росіяни під час масованих атак не лише застосовують ракети, але й ударні БПЛА, це свідчить про вихід війни на новий рівень.

Додамо, раніше Ігнат розповів, які системи ППО та літаки наразі потрібні Україні.

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