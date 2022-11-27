Війна виходить на новий рівень: чим Росія атакує з повітря та як Україна від цього захищається

Росіяни під час масованих атак не лише застосовують ракети, але й ударні БПЛА. Це свідчить, що війна виходить на новий рівень і це потребує підсилення української ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, вже понад 4000 ракет Росія вже випустила по Україні. І це не з урахуванням С-300, РСЗВ і, ймовірно, таких ракет як Х-58 та Х-59.

"Мова йде про тисячі (запущених ракет - ред.) і зрозуміло, що ми витратили на них дуже багато боєкомплектів (БК). Втім, добре, що ми маємо друзів, які нам надають комплекси для захисту, зокрема Словаччина надала нам один С300 ну і відповідно до нього певну кількість БК", - каже Ігнат.

Він також звернув увагу на використання ворогом дронів, зокрема, "Шахедів", що є доволі дешевою зброєю, яка має на меті виснажувати ППО.

"Тут два моменти - ці дрони розосереджують увагу, бо летять в комплексі з ракетами Х-101, "Калібрами", інший момент - на ці БПЛА треба витрачати зенітні ракети, тому що це найефективніший засіб. Тому що саме вони мають радіолокаційні засоби і можуть виявляти їх в темну пору доби", - пояснює Ігнат.

Тож, на тлі цього, як зазначив речник Повітряних сил, союзниками було ухвалено рішення щодо постачання таких систем як Hawk, яких є дуже багато у світі.

"Цей комплекс начебто "морально застарілий", але хіба у нас новіші "Бук" чи С-300? А Hawk прийшов деяку модернізацію ракети і може допомогти знищувати безпілотники противника. Війна виходить на новий рівень, і саме ударні БПЛА, баражуючі боєприпаси, як їх називають правильно, становлять певну загрозу", - зазначив Ігнат.

Він звернув також увагу на те, що Росія має свої "Ланценти" та вона планує скручувати іранські літаки на своїй території.

"Тому треба на це реагувати, відповідно ППО Сухопутних військ має теж підсилюватися і ефективно насичувати всю територію країни, де ворог може завдавати нам шкоди", - підсумував Ігнат.

Зазначимо, раніше в ЗСУ пояснили, як Росія атакує з повітря Україну і коли загроза є вищою.

Нагадаємо, як раніше розповіли в Повітряних силах, Україні для самостійного захисту неба потрібно ще дуже багато комплексів ППО, зокрема західних зразків. При цьому для швидкого звільнення окупованих територій ЗСУ потребують літаки F-15, F-16.

