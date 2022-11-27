Стало известно, какой комплекс ПВО в Украине сейчас больше всего нуждается в боеприпасах

"Больше всего хотелось бы иметь достаточное количество боеприпасов к IRIS-T. Это действительно отличный комплекс, фактически новое поколение ЗРК этого вооружения нужно еще больше, потому что оно призвано заменить те наши старые комплексы", - отметил Игнат.

При этом говорить о конкретном дефиците вооружения спикер Воздушных сил не стал, что объясняется ситуацией безопасности в условиях войны.

"Видимо, если есть обеспокоенность, если Запад снабжает нас средствами противовоздушной обороны, значит она будет усиливаться и дефицит будет перекрываться", - добавил Игнат.

Напомним, также спикер Воздушных сил в эфире обратил внимание, что россияне во время массированных атак не только применяют ракеты, но и ударные БПЛА, это свидетельствует о выходе войны на новый уровень.

Добавим, ранее Игнат рассказал, какие системы ПВО и самолеты сейчас нужны Украине.

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