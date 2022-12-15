Стало відомо, яка кількість громадян готова виїхати з України на зиму

На тлі проблем з енергопостачанням, спричинених обстрілами Росії, деякі громадяни України готуються до переїзду на зимовий період..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міжнародної організації з міграції .

Згідно з даними МОМ, лише 7% українців думають про те, аби тимчасово змінити місце проживання.

Навіть у разі тривалих відключень усіх основних інженерних комунікацій і незрозумілих термінів ремонту, двоє з трьох людей кажуть, що не залишать свої домівки.

Водночас, за словами голови представництва Міжнародної організації з міграції Ан Нгуєн, 40% населення України потребують термінової гуманітарної допомоги.

Відомо також, що 43% домогосподарств вичерпали свої заощадження. Окрім цього, 63% українців розповіли, що обмежують споживання газу, електрики та твердого палива.