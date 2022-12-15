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Стало известно, какое количество граждан готово уехать из Украины на зиму

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Четверг 15 декабря 2022 02:19
Стало известно, какое количество граждан готово уехать из Украины на зиму Фото: Стало известно, какое количество граждан готово уехать из Украины на зиму (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

На фоне проблем с энергоснабжением, вызванных обстрелами России, некоторые граждане Украины готовятся к переезду на зимний период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международной организации по миграции.

Согласно данным МОМ, только 7% украинцев думают о том, чтобы временно сменить место жительства.

Даже в случае длительных отключений всех основных инженерных коммуникаций и непонятных сроков ремонта, два из трех человек говорят, что не покинут свои дома.

В то же время, по словам главы представительства Международной организации по миграции Ан Нгуен, 40% населения Украины нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

Известно также, что 43% домохозяйств исчерпали свои сбережения. Кроме того, 63% украинцев рассказали, что ограничивают потребление газа, электричества и твердого топлива.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 14 декабря проинформировал, что почти 8 миллионов граждан, что составляет 20% от фактического населения Украины, уехали за границу.

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