Стало известно, какое количество граждан готово уехать из Украины на зиму

На фоне проблем с энергоснабжением, вызванных обстрелами России, некоторые граждане Украины готовятся к переезду на зимний период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международной организации по миграции .

Согласно данным МОМ, только 7% украинцев думают о том, чтобы временно сменить место жительства.

Даже в случае длительных отключений всех основных инженерных коммуникаций и непонятных сроков ремонта, два из трех человек говорят, что не покинут свои дома.

В то же время, по словам главы представительства Международной организации по миграции Ан Нгуен, 40% населения Украины нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

Известно также, что 43% домохозяйств исчерпали свои сбережения. Кроме того, 63% украинцев рассказали, что ограничивают потребление газа, электричества и твердого топлива.