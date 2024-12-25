Стало відомо, як вимикатимуть світло 26 грудня

В Україні у четвер, 26 грудня, знову будуть застосовувати графіки відключення електроенергії. Світло зранку і до вечора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Завтра, 26 грудня, заходи обмеження для побутових споживачів будуть застосовуються так:
А ось для промисловості та бізнесу обмеження будуть діяти з 07:00 до 22:00.
Нагадаємо, що причина тимчасового посилення обмежень - це пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни застосували іранські дрони-камікадзе Shahed, а вранці здійснили масований обстріл ракетами та балістичними снарядами. Знову ціллю атак була енергетична інфраструктура України.
За словами президента Володимира Зеленського, під час цієї атаки було випущено понад 70 ракет і більше ніж 100 дронів.
Як заявив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга заявив, що атака була відповіддю Росії на розмови інших щодо "різдвяного перемир`я".
Через масований обстріл "Укренерго" ввело в Україні графіки відключення світла.
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