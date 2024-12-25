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Стало известно, как будут выключать свет 26 декабря

Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как будут выключать свет 26 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в четверг, 26 декабря, снова будут применять графики отключения электроэнергии. Свет с утра и до вечера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 26 декабря, меры ограничения для бытовых потребителей будут применяются так:

  • 08:00 - 17:00 - полторы очереди отключений;
  • 17:00 - 21:00 - одна очередь отключений.

А вот для промышленности и бизнеса ограничения будут действовать с 07:00 до 22:00.

Напомним, что причина временного усиления ограничений - это повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря.

Массированный обстрел Украины 25 декабря

Напомним, что этой ночью россияне применили иранские дроны-камикадзе Shahed, а утром осуществили массированный обстрел ракетами и баллистическими снарядами. Опять целью атак была энергетическая инфраструктура Украины.

По словам президента Владимира Зеленского, во время этой атаки было выпущено более 70 ракет и более 100 дронов.

Как заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига заявил, что атака была ответом России на разговоры других о "рождественском перемирии".

Из-за массированного обстрела "Укрэнерго" ввело в Украине графики отключения света.

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