Стало известно, как будут выключать свет 26 декабря

Завтра, 26 декабря, меры ограничения для бытовых потребителей будут применяются так:

08:00 - 17:00 - полторы очереди отключений;

17:00 - 21:00 - одна очередь отключений.

А вот для промышленности и бизнеса ограничения будут действовать с 07:00 до 22:00.

Напомним, что причина временного усиления ограничений - это повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря.

Массированный обстрел Украины 25 декабря

Напомним, что этой ночью россияне применили иранские дроны-камикадзе Shahed, а утром осуществили массированный обстрел ракетами и баллистическими снарядами. Опять целью атак была энергетическая инфраструктура Украины.

По словам президента Владимира Зеленского, во время этой атаки было выпущено более 70 ракет и более 100 дронов.

Как заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига заявил, что атака была ответом России на разговоры других о "рождественском перемирии".

Из-за массированного обстрела "Укрэнерго" ввело в Украине графики отключения света.