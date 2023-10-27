Стало відомо, як Україна може компенсувати скорочення зовнішньої фіндопомоги

Україна може компенсувати скорочення зовнішньої фінансової допомоги шляхом ліквідації сірих схем на митниці і конфіскацією російських активів. В той час як посилення податкового тиску на легальний бізнес лише погіршить проблему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю УНІАН.

Потреби України у міжнародному фінансуванні на наступний рік складає 42,8 мільярда доларів.

Водночас запит Білого дому до Конгресу щодо виділення допомоги Україні у наступному фінансовому році передбачає зниженням щомісячного розміру допомоги з $1,1 мільярда до $825 мільйонів.

Проблеми можуть виникнути також з фінансуванням від МВФ та Світового банку. ЄС у 2023 році надала нам 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. На 2024-й поки підтверджено лише 9 мільярдів євро.

Відтак для України не залишається іншого вибору, ніж збільшувати внутрішні надходження до бюджету, зазначає видання.

Близько 150 мільярдів гривень складають втрати бюджету від "сірого" імпорту та контрабанди й не сплачених акцизів та мит, йдеться в статті. Також бюджет можна поповнити шляхом конфіскації російських активів.

Хибним кроком експерти називають посилення податкового тиску на легальний бізнес, який призведе лише до скорочення податкових надходжень в перспективі.

До прикладу, легальний гральний бізнес вже втиснувся в "стелю можливостей" зі сплати податків, коли будь-яке нове навантаження може стати для нього критичним.

"Зокрема, за перше півріччя оператори грального бізнесу сплатити 2,94 млрд гривень податків, що у 14 разів більше, ніж за аналогічний період 2022 року (хоча порівнювати перші тижні і місяці 2022-го, відразу після нападу агресора, і цього року некоректно, факт залишається фактом). За третій квартал 2023 року вони поповнили державну казну на 3,7 млрд гривень. Зростання відносно третього кварталу 2022 року - у 22 рази", - йдеться в статті.

Щоб після зменшення зовнішньої фінансової допомоги, утримати баланс й зберегти макроекономічну стабільність потрібно щось більше, ніж банальне обкладання додатковим податком тої чи іншої сфери економіки, переконані експерти.