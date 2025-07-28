Стало відомо, як торговельна угода США та ЄС позначилися на цінах на нафту

Ціни на нафту зросли на тлі укладення торговельної угоди між Сполученими Штатами та Європейським Союзом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,32% - до 68,66 долара за барель. Водночас американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні 65,38 долара за барель, що на 0,34%, ніж раніше.
За словами аналітика IG Markets Тоні Сікамора, угода між ЄС і США, а також можливе продовження призупинення зупинення тарифів із Китаєм знизили побоювання того, що потенційно вищі мита вплинуть на попит на паливо.
Це, як зазначено, підтримує світові фінансові ринки і ціни. Примітно, що в п'ятницю вартість нафти встановилася на найнижчому рівні за три тижні на тлі побоювань щодо світової торгівлі та очікувань збільшення поставок нафти з Венесуели.
Нагадаємо, 27 липня президент США Дональд Трамп і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч у Білому домі.
Після цього Трамп оголосив про нову масштабну торговельну угоду з Європейським Союзом. Угода передбачає, що США встановлять базове мито в розмірі 15% на товари з ЄС.
У рамках угоди Європа купуватиме американські енергоносії на 750 мільярдів доларів і додатково інвестуватиме 600 млрд доларів в економіку США.
Також ЄС закупить американську військову техніку на сотні мільярдів доларів.
За словами фон дер Ляєн, на низку продукції буде запроваджено нульові тарифи.
Детальніше про хід переговорів і попередньо узгоджений документ - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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