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Стало відомо, як торговельна угода США та ЄС позначилися на цінах на нафту

Фото: нафта подорожчала через угоду США та ЄС (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Ціни на нафту зросли на тлі укладення торговельної угоди між Сполученими Штатами та Європейським Союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,32% - до 68,66 долара за барель. Водночас американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні 65,38 долара за барель, що на 0,34%, ніж раніше.

За словами аналітика IG Markets Тоні Сікамора, угода між ЄС і США, а також можливе продовження призупинення зупинення тарифів із Китаєм знизили побоювання того, що потенційно вищі мита вплинуть на попит на паливо.

Це, як зазначено, підтримує світові фінансові ринки і ціни. Примітно, що в п'ятницю вартість нафти встановилася на найнижчому рівні за три тижні на тлі побоювань щодо світової торгівлі та очікувань збільшення поставок нафти з Венесуели.

Торговельна угода США та ЄС

Нагадаємо, 27 липня президент США Дональд Трамп і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч у Білому домі.

Після цього Трамп оголосив про нову масштабну торговельну угоду з Європейським Союзом. Угода передбачає, що США встановлять базове мито в розмірі 15% на товари з ЄС.

У рамках угоди Європа купуватиме американські енергоносії на 750 мільярдів доларів і додатково інвестуватиме 600 млрд доларів в економіку США.

Також ЄС закупить американську військову техніку на сотні мільярдів доларів.

За словами фон дер Ляєн, на низку продукції буде запроваджено нульові тарифи.

Детальніше про хід переговорів і попередньо узгоджений документ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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