Стало известно, как торговое соглашение США и ЕС отразились на ценах на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,32% - до 68,66 доллара за баррель. В то же время американская нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне 65,38 доллара за баррель, что на 0,34%, чем ранее.

По словам аналитика IG Markets Тони Сикамора, соглашение между ЕС и США, а также возможное продление приостановки тарифов с Китаем снизили опасения того, что потенциально более высокие пошлины повлияют на спрос на топливо.

Это, как отмечено, поддерживает мировые финансовые рынки и цены. Примечательно, что в пятницу стоимости нефти установилась на самом низком уровне за три недели на фоне опасений по поводу мировой торговли и ожиданий увеличения поставок нефти из Венесуэлы.