RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Стало известно, как торговое соглашение США и ЕС отразились на ценах на нефть

Фото: нефть подорожала из-за сделки США и ЕС (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Цены на нефть выросли на фоне заключения торгового соглашения между Соединенными Штатами и Европейским Союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,32% - до 68,66 доллара за баррель. В то же время американская нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне 65,38 доллара за баррель, что на 0,34%, чем ранее.

По словам аналитика IG Markets Тони Сикамора, соглашение между ЕС и США, а также возможное продление приостановки тарифов с Китаем снизили опасения того, что потенциально более высокие пошлины повлияют на спрос на топливо.

Это, как отмечено, поддерживает мировые финансовые рынки и цены. Примечательно, что в пятницу стоимости нефти установилась на самом низком уровне за три недели на фоне опасений по поводу мировой торговли и ожиданий увеличения поставок нефти из Венесуэлы.

Торговое соглашение США и ЕС

Напомним, 27 июля президент США Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели встречу в Белом доме.

После этого Трамп объявил о новой масштабной торговой сделке с Европейским Союзом. Сделка подразумевает, что США установят базовую пошлину в размере 15% на товары из ЕС.

В рамках соглашения Европа будет покупать американские энергоносители на 750 миллиардов долларов и дополнительно инвестировать 600 млрд долларов в экономику США.

Также ЕС закупит американскую военную технику на сотни миллиардов долларов.

По словам фон дер Ляйен, на ряд продукции будут введены нулевые тарифы.

Подробнее о ходе переговоров и предварительно согласованном документе - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиНафта