Стало відомо, як готувалась зустріч Зеленського і Орбана: подробиці

"Протягом року спеціально сформована двостороння українсько-угорська робоча група на чолі з Андрієм Єрмаком і Петером Сійярто провела велику цілеспрямовану та ефективну роботу, щоб вивести відносини країн на якісно новий рівень, який потрібний для євроінтеграції України, та допомоги нашому народу досягти справедливого миру", - зазначив він.

За його словами, результатом цього стала підтримка від Угорщини та ухвалення рішення для України про початок перемовин щодо вступу в Євросоюз, а згодом і затвердження переговорної рамки.

"Угорщина почала головувати в ЄС, тож ми отримали союзника на чолі ключової європейської інституції. Діалог та співпраця продовжуються", - додав він.