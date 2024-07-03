Стало известно, как готовилась встреча Зеленского и Орбана: подробности

"В течение года специально сформированная двусторонняя украинско-венгерская рабочая группа во главе с Андреем Ермаком и Петером Сийярто провела большую целенаправленную и эффективную работу, чтобы вывести отношения стран на качественно новый уровень, который необходим для евроинтеграции Украины, и помощи нашему народу достичь справедливого мира", – отметил он.

По его словам, результатом этого стала поддержка от Венгрии и принятие решения для Украины о начале переговоров о вступлении в Евросоюз, а затем и утверждении переговорной рамки.

"Венгрия начала председательствовать в ЕС, поэтому мы получили союзника во главе ключевого европейского института. Диалог и сотрудничество продолжаются", - добавил он.