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Стало известно, как готовилась встреча Зеленского и Орбана: подробности

Фото: стало известно, как готовилась встреча Зеленского и Орбана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовили в течение года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Закарпатской ОВ Виктора Никита.

"В течение года специально сформированная двусторонняя украинско-венгерская рабочая группа во главе с Андреем Ермаком и Петером Сийярто провела большую целенаправленную и эффективную работу, чтобы вывести отношения стран на качественно новый уровень, который необходим для евроинтеграции Украины, и помощи нашему народу достичь справедливого мира", – отметил он.

По его словам, результатом этого стала поддержка от Венгрии и принятие решения для Украины о начале переговоров о вступлении в Евросоюз, а затем и утверждении переговорной рамки.

"Венгрия начала председательствовать в ЕС, поэтому мы получили союзника во главе ключевого европейского института. Диалог и сотрудничество продолжаются", - добавил он.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вчера, 2 июля, посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время встречи Орбанпопросил Зеленского подумать о прекращении огня перед началом мирных переговоров .

Позже в Офисе президента Украины отметили, что Венгрия не стала первой страной, предлагающей Украине прекратить огонь. Но у Киева есть свой план, как достичь мира .

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Владимир ЗеленскийВиктор ОрбанАндрей Ермак