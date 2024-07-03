Стало известно, как готовилась встреча Зеленского и Орбана: подробности

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовили в течение года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Закарпатской ОВ Виктора Никита.
"В течение года специально сформированная двусторонняя украинско-венгерская рабочая группа во главе с Андреем Ермаком и Петером Сийярто провела большую целенаправленную и эффективную работу, чтобы вывести отношения стран на качественно новый уровень, который необходим для евроинтеграции Украины, и помощи нашему народу достичь справедливого мира", – отметил он.
По его словам, результатом этого стала поддержка от Венгрии и принятие решения для Украины о начале переговоров о вступлении в Евросоюз, а затем и утверждении переговорной рамки.
"Венгрия начала председательствовать в ЕС, поэтому мы получили союзника во главе ключевого европейского института. Диалог и сотрудничество продолжаются", - добавил он.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вчера, 2 июля, посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во время встречи Орбанпопросил Зеленского подумать о прекращении огня перед началом мирных переговоров .
Позже в Офисе президента Украины отметили, что Венгрия не стала первой страной, предлагающей Украине прекратить огонь. Но у Киева есть свой план, как достичь мира .
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