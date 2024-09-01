Стало известно, как будут выключать свет по Украине 2 сентября
В Украине в понедельник, 2 сентября, отключения света продолжатся. В течение суток будут действовать одна и две очереди отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
В частности, время применения и объем мер ограничения завтра будут следующими:
- 00:00-16:00 - одна очередь отключений;
- 16:00-24:00 - две очереди отключений.
В то же время в "Укрэнерго" отметили, что в объемах применения ограничений возможны изменения. Поэтому украинцев призвали следить за сообщениями компании, а также облэнерго соответствующих регионов, где живут люди.
Кроме того, в "Укрэнерго" добавили, что питание объектов критической не ограничивается.
Ухудшение ситуации со светом
Напомним, что в начале этой недели, 26 и 27 августа, Россия осуществила масштабный обстрел Украины. В частности, целью врага стали электроподстанции.
Противник запустил по Украине 127 ракет и 109 дронов. Силам ППО удалось сбить 102 ракеты и 99 БпЛА. Однако из-за ряда попаданий врага, в Украине снова ввели графики отключения света.
Отметим, что сегодня, 1 сентября, Россия атаковала баллистическими ракетами город Харьков. В результате атаки пострадали люди, ТЦ, Дворец спорта, отделение "Новой почты", а также один из энергетических объектов.
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