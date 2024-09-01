Стало известно, как будут выключать свет по Украине 2 сентября

Фото: энергетики рассказали о графиках отключений света на понедельник (Getty Images)

В Украине в понедельник, 2 сентября, отключения света продолжатся. В течение суток будут действовать одна и две очереди отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

В частности, время применения и объем мер ограничения завтра будут следующими: 00:00-16:00 - одна очередь отключений;

- одна очередь отключений; 16:00-24:00 - две очереди отключений. В то же время в "Укрэнерго" отметили, что в объемах применения ограничений возможны изменения. Поэтому украинцев призвали следить за сообщениями компании, а также облэнерго соответствующих регионов, где живут люди. Кроме того, в "Укрэнерго" добавили, что питание объектов критической не ограничивается.