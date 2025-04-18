Стало відомо, хто поїде до Вашингтона готувати фінальний варіант угоди про ресурси України

Згідно з документом, уряд США та уряд України мають оперативно працювати над завершенням підготовки необхідних документів з метою остаточного укладення угоди.

Отже, український прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідає Вашингтон, протягом тижня, починаючи з 21 квітня 2025 року, щоб зустрітися з міністром фінансів США Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень.

"Очікується, що переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання", - йдеться в документі.

Меморандум та угода

Україна та США 17 квітня підписали меморандум щодо угоди економічне партнерство. Меморандум містить положення, за яким "Сполучені Штати Америки надали значну фінансову та матеріальну підтримку Україні з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року".

Президент США Дональд Трамп очікує, що підписання угоди природні ресурси України відбудеться 24 квітня.

За інформацією Bloomberg, після раунду переговорів у Вашингтоні адміністрація президента США Дональда Трампа знизила оцінку допомоги, яку США надали Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії, з 300 млрд доларів до приблизно 100 млрд доларів.

За даними агентства, США все ще розглядають угоду як можливість відшкодувати витрати в Україні за рахунок прибутку з фонду.

Україна неодноразово заявляла, що не визнає цю безоплатну допомогу США як борг.