Стало відомо, хто поїде до Вашингтона готувати фінальний варіант угоди про ресурси України
Україна і США вже підписали меморандум про економічне партнерство. Зараз готується угода про створення "інвестиційного фонду відбудови" для використання природних ресурсів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст Меморандуму на сайті уряду.
Згідно з документом, уряд США та уряд України мають оперативно працювати над завершенням підготовки необхідних документів з метою остаточного укладення угоди.
Отже, український прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідає Вашингтон, протягом тижня, починаючи з 21 квітня 2025 року, щоб зустрітися з міністром фінансів США Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень.
"Очікується, що переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання", - йдеться в документі.
Меморандум та угода
Україна та США 17 квітня підписали меморандум щодо угоди економічне партнерство. Меморандум містить положення, за яким "Сполучені Штати Америки надали значну фінансову та матеріальну підтримку Україні з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року".
Президент США Дональд Трамп очікує, що підписання угоди природні ресурси України відбудеться 24 квітня.
За інформацією Bloomberg, після раунду переговорів у Вашингтоні адміністрація президента США Дональда Трампа знизила оцінку допомоги, яку США надали Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії, з 300 млрд доларів до приблизно 100 млрд доларів.
За даними агентства, США все ще розглядають угоду як можливість відшкодувати витрати в Україні за рахунок прибутку з фонду.
Україна неодноразово заявляла, що не визнає цю безоплатну допомогу США як борг.
Наприкінці лютого уряд України схвалив текст рамкової угоди про створення спільного інвестиційного фонду, куди передаватимуть доходи від природних ресурсів України. Кабмін уповноважив підписати угоду першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу.