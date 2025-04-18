Стало известно, кто поедет в Вашингтон готовить финальный вариант сделки о ресурсах Украины

Украина и США уже подписали меморандум об экономическом партнерстве. Сейчас готовится соглашение о создании "инвестиционного фонда восстановления" для использования природных ресурсов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст Меморандума на сайте правительства.

Согласно документу, правительство США и правительство Украины должны оперативно работать над завершением подготовки необходимых документов с целью окончательного заключения соглашения.

Таким образом, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль посетит Вашингтон, в течение недели, начиная с 21 апреля 2025 года, чтобы встретиться с министром финансов США Бессентом и поддержать на высоком уровне завершение технических обсуждений.

"Ожидается, что переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений до этой даты и скорейшего подписания", - говорится в документе.

Меморандум и соглашение

Украина и США 17 апреля подписали меморандум о соглашении об экономическом партнерстве. Меморандум содержит положение, по которому "Соединенные Штаты Америки оказали значительную финансовую и материальную поддержку Украине со времени полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года".

Президент США Дональд Трамп ожидает, что подписание соглашения природные ресурсы Украины состоится 24 апреля.

По информации Bloomberg, после раунда переговоров в Вашингтоне администрация президента США Дональда Трампа снизила оценку помощи, которую США предоставили Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 млрд долларов до примерно 100 млрд долларов.

По данным агентства, США все еще рассматривают соглашение как возможность возместить расходы в Украине за счет прибыли из фонда.

Украина неоднократно заявляла, что не признает эту безвозмездную помощь США как долг.