ua en ru
Пт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Стало известно, кто поедет в Вашингтон готовить финальный вариант сделки о ресурсах Украины

Украина, Пятница 18 апреля 2025 11:20
UA EN RU
Стало известно, кто поедет в Вашингтон готовить финальный вариант сделки о ресурсах Украины Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина и США уже подписали меморандум об экономическом партнерстве. Сейчас готовится соглашение о создании "инвестиционного фонда восстановления" для использования природных ресурсов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст Меморандума на сайте правительства.

Согласно документу, правительство США и правительство Украины должны оперативно работать над завершением подготовки необходимых документов с целью окончательного заключения соглашения.

Таким образом, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль посетит Вашингтон, в течение недели, начиная с 21 апреля 2025 года, чтобы встретиться с министром финансов США Бессентом и поддержать на высоком уровне завершение технических обсуждений.

"Ожидается, что переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений до этой даты и скорейшего подписания", - говорится в документе.

Меморандум и соглашение

Украина и США 17 апреля подписали меморандум о соглашении об экономическом партнерстве. Меморандум содержит положение, по которому "Соединенные Штаты Америки оказали значительную финансовую и материальную поддержку Украине со времени полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года".

Президент США Дональд Трамп ожидает, что подписание соглашения природные ресурсы Украины состоится 24 апреля.

По информации Bloomberg, после раунда переговоров в Вашингтоне администрация президента США Дональда Трампа снизила оценку помощи, которую США предоставили Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 млрд долларов до примерно 100 млрд долларов.

По данным агентства, США все еще рассматривают соглашение как возможность возместить расходы в Украине за счет прибыли из фонда.

Украина неоднократно заявляла, что не признает эту безвозмездную помощь США как долг.

В конце февраля правительство Украины одобрило текст рамочного соглашения о создании совместного инвестиционного фонда, куда будут передаваться доходы от природных ресурсов Украины. Кабмин уполномочил подписать соглашение первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко или министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
РФ в Страстную пятницу ударила баллистикой по Харькову: более 70 пострадавших (фото, видео)
РФ в Страстную пятницу ударила баллистикой по Харькову: более 70 пострадавших (фото, видео)
DAILY
Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза