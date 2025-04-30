Стало відомо, хто може стати наступним суперником Усика після Дюбуа

Паркер зачекався свого шансу

Головним претендентом на зустріч з переможцем бою Усик – Дюбуа є 33-річний новозеландець Джозеф Паркер.

Про це зокрема заявив британський промоутер Френк Воррен. 22 лютого Паркер мав зустрітися з Дюбуа за титул IBF, однак британець знявся з бою через хворобу. У підсумку новозеландець нокаутував заміну – Мартіна Баколе – у другому раунді, зберігши свої амбіції на титул. Наразі Паркер володіє поясом тимчасового чемпіона за версією WBO і за цією лінією вже претендує на поєдинок з Усиком.

"WBO вже оголосила, що переможець бою Усик – Дюбуа зобов'язаний буде захистити титул проти обов'язкового претендента – Паркер якраз ним і є", – заявив Воррен Sky Sports.

Президент WBO Густаво Оливьери також наполягає, що саме претендент від його організації – наступний у черзі.

"Обов'язковий статус Паркера зберігається. Саме він наступний у ротаційній системі одразу після об'єднавчого бою. Ми ретельно розглянули аргументи всіх зацікавлених сторін і дійшли висновку, що в інтересах боксу спочатку треба провести об'єднання. Адже коронація абсолютного чемпіона світу піднімає наш спорт на найвищий рівень", – пояснив свою позицію він у дописі на особистій сторінці в Х.

Варто зазначити, що востаннє обов'язковий захист титулу WBO у хевівейті відбувся ще у 2021 році. Тоді Усик переміг Ентоні Джошуа та вперше став чемпіоном у суперважкій вазі.

Хто ще в черзі

Претендентом від IBF є 41-річний Дерек Чісора. Ветеран, який дебютував у профі в 2007-му, а в 2012-му боксував ще з Віталієм Кличком, може отримати неймовірний шанс стати абсолютним у своєму 50-му професійному поєдинку.

Також у черзі – претенденти за іншими версіями: регулярний чемпіон WBA Кубрат Пулєв (Болгарія) та тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабайєл (Німеччина). Втім, дані організації поки не дуже активно просувають інтереси своїх підопічних.

Усик плутає всі карти

Але усі розклади босам світового боксу плутає український чемпіон Усик. Ось і у Лондоні, перед прес-конференцією з Дюбуа, на запитання від The Stomping Ground, кто буде його суперником після бою на "Вемблі", він заявив:

"Можливо Тайсон Ф'юрі, можливо – Ентоні Джошуа".

Ф'юрі, незважаючи на статус "пенсіонера", вже встиг відреагувати на цю заяву чемпіона.

"Я переміг цього ### двічі. Весь світ про це знає. Я готовий у будь-який час, у будь-якому місці. Наступний бій – Британія, 100 тисяч глядачів", – написав він в Instagram.