Стало известно, кто может стать следующим соперником Усика после Дюбуа

Не успели представители Александра Усика и Даниэля Дюбуа заключить соглашение о бое за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, а уже активно обсуждаются варианты с кем будет драться победитель мегафайта на "Уэмбли". Претендентов несколько, но есть явный фаворит.
О возможных соперниках абсолютного - рассказывает РБК-Украина.
Главным претендентом на встречу с победителем боя Усик - Дюбуа является 33-летний новозеландец Джозеф Паркер.
Об этом в частности заявил британский промоутер Фрэнк Уоррен. 22 февраля Паркер должен был встретиться с Дюбуа за титул IBF, однако британец снялся с боя из-за болезни. В итоге новозеландец нокаутировал замену - Мартина Баколе - во втором раунде, сохранив свои амбиции на титул. Сейчас Паркер владеет поясом временного чемпиона по версии WBO и по этой линии уже претендует на поединок с Усиком.
"WBO уже объявила, что победитель боя Усик - Дюбуа обязан будет защитить титул против обязательного претендента - Паркер как раз им и является", - заявил Уоррен Sky Sports.
Президент WBO Густаво Оливьери также настаивает, что именно претендент от его организации - следующий в очереди.
"Обязательный статус Паркера сохраняется. Именно он следующий в ротационной системе сразу после объединительного боя. Мы тщательно рассмотрели аргументы всех заинтересованных сторон и пришли к выводу, что в интересах бокса сначала надо провести объединение. Ведь коронация абсолютного чемпиона мира поднимает наш спорт на самый высокий уровень", - пояснил свою позицию он на личной странице в Х.
Стоит отметить, что последний раз обязательная защита титула WBO в хевивейте состоялась еще в 2021 году. Тогда Усик победил Энтони Джошуа и впервые стал чемпионом в супертяжелом весе.
Претендентом от IBF является 41-летний Дерек Чисора. Ветеран, который дебютировал в профи в 2007-м, а в 2012-м боксировал еще с Виталием Кличко, может получить невероятный шанс стать абсолютным в своем 50-м профессиональном поединке.
Также в очереди - претенденты по другим версиям: регулярный чемпион WBA Кубрат Пулев (Болгария) и временный чемпион WBC Агит Кабайел (Германия). Впрочем, данные организации пока не очень активно продвигают интересы своих подопечных.
Но все расклады боссам мирового бокса путает украинский чемпион Усик. Вот и в Лондоне, перед пресс-конференцией с Дюбуа, на вопрос от The Stomping Ground, кто будет его соперником после боя на "Уэмбли", он заявил:
"Возможно Тайсон Фьюри, возможно - Энтони Джошуа".
Фьюри, несмотря на статус "пенсионера", уже успел отреагировать на это заявление чемпиона.
"Я победил этого #### дважды. Весь мир об этом знает. Я готов в любое время, в любом месте. Следующий бой - Британия, 100 тысяч зрителей", - написал он в Instagram.
Ранее Усик эмоционально обратился к Трампу из-за его заявлений об Украине.
Также сообщили, что букмекеры уже определили фаворита боя Усик - Дюбуа 2 за все пояса.