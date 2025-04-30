Стало известно, кто может стать следующим соперником Усика после Дюбуа

Паркер заждался своего шанса

Главным претендентом на встречу с победителем боя Усик - Дюбуа является 33-летний новозеландец Джозеф Паркер.

Об этом в частности заявил британский промоутер Фрэнк Уоррен. 22 февраля Паркер должен был встретиться с Дюбуа за титул IBF, однако британец снялся с боя из-за болезни. В итоге новозеландец нокаутировал замену - Мартина Баколе - во втором раунде, сохранив свои амбиции на титул. Сейчас Паркер владеет поясом временного чемпиона по версии WBO и по этой линии уже претендует на поединок с Усиком.

"WBO уже объявила, что победитель боя Усик - Дюбуа обязан будет защитить титул против обязательного претендента - Паркер как раз им и является", - заявил Уоррен Sky Sports.

Президент WBO Густаво Оливьери также настаивает, что именно претендент от его организации - следующий в очереди.

"Обязательный статус Паркера сохраняется. Именно он следующий в ротационной системе сразу после объединительного боя. Мы тщательно рассмотрели аргументы всех заинтересованных сторон и пришли к выводу, что в интересах бокса сначала надо провести объединение. Ведь коронация абсолютного чемпиона мира поднимает наш спорт на самый высокий уровень", - пояснил свою позицию он на личной странице в Х.

Стоит отметить, что последний раз обязательная защита титула WBO в хевивейте состоялась еще в 2021 году. Тогда Усик победил Энтони Джошуа и впервые стал чемпионом в супертяжелом весе.

Кто еще в очереди

Претендентом от IBF является 41-летний Дерек Чисора. Ветеран, который дебютировал в профи в 2007-м, а в 2012-м боксировал еще с Виталием Кличко, может получить невероятный шанс стать абсолютным в своем 50-м профессиональном поединке.

Также в очереди - претенденты по другим версиям: регулярный чемпион WBA Кубрат Пулев (Болгария) и временный чемпион WBC Агит Кабайел (Германия). Впрочем, данные организации пока не очень активно продвигают интересы своих подопечных.

Усик путает все карты

Но все расклады боссам мирового бокса путает украинский чемпион Усик. Вот и в Лондоне, перед пресс-конференцией с Дюбуа, на вопрос от The Stomping Ground, кто будет его соперником после боя на "Уэмбли", он заявил:

"Возможно Тайсон Фьюри, возможно - Энтони Джошуа".

Фьюри, несмотря на статус "пенсионера", уже успел отреагировать на это заявление чемпиона.

"Я победил этого #### дважды. Весь мир об этом знает. Я готов в любое время, в любом месте. Следующий бой - Британия, 100 тысяч зрителей", - написал он в Instagram.