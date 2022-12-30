Стало відомо, хто із українців буде отримувати автоматичні соцвиплати з 1 січня

Фото: З 1 січня 2023 року українцям автоматично подожили ряд соцвиплат(GettyImages)

Певним категоріям українців продовжать автоматично нараховувати соціальні виплати. Відповідне рішення допоможе здійснювати ті виплати, дія яких закінчилась під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Омбудсмана України.