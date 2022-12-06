ua ru
Вт, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Американська благодійна організація HIAS виплатить по 6600 гривень: хто може подати заявку

Новость на русском →
Україна, Вівторок 06 грудня 2022 15:09
Американська благодійна організація HIAS виплатить по 6600 гривень: хто може подати заявку Фото: українці можуть отримати по 6600 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Американська благодійна організація HIAS виплатить грошову допомогу постраждалим від війни жителям Київської та Харківської областей. Грошова допомога надається у розмірі 2200 гривень на кожного члена родини впродовж 3 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

За даними прес-служби, звернутися по фінансову допомогу можуть люди, які втратили житло та засоби до існування внаслідок військових дій, а також вразливі родини ВПО із цих областей. Крім того, допомогу можуть отримати особи з інвалідністю, члени неповних сімей тощо.

Хто має право подати заявку:

Родини ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів.

Постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члена сім'ї, засоби до існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо) внаслідок проведення воєнних дій.

Внутрішні переселенці або люди, які перемістилися понад 30 днів тому, мають дохід менший ніж 5400 гривень на особу ( за останні 3 місяці) та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості:

  • мають двох або більше дітей,
  • є особи з інвалідністю.
  • домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком або жінкою).
  • є вагітні жінки та жінки з дітьми віком до 2 років.
  • мають людей похилого віку (55+ років) у родині.

Американська благодійна організація HIAS виплатить по 6600 гривень: хто може подати заявку

Нагадаємо, Мінсоцполітики припинило прийом заявок на платформі єДопомога на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій через те, що громадяни України вже подали понад 10 млн заявок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики
NEWS
"Ці ідіоти приведуть нас до перемоги": Резніков про ракетну тактику окупантів
"Ці ідіоти приведуть нас до перемоги": Резніков про ракетну тактику окупантів
DAILY
"Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України