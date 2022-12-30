Стало известно, кто из украинцев будет получать автоматические соцвыплаты с 1 января

Определенным категориям украинцев продолжат автоматически начислять социальные выплаты. Соответствующее решение поможет осуществлять выплаты, действие которых закончилось во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Омбудсмана Украины .

Власти продлили до 30 декабря 2023 года выплаты для неработающих опекунов, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью I группы, а также пожилыми людьми, достигшими 80-летнего возраста.

Кроме этого автоматические соцвыплаты назначены:

Социальные выплаты будут начислены людям с инвалидностью, нетрудоспособным и людям, лишенным родительской опеки.

Ранее Кабинет министров продолжил автоматическое назначение части социальных выплат , действие которых закончилось во время военного положения.

Кроме этого, в Минреинтеграции заявили, что в следующем году внутренне перемещенные лица продолжат автоматически получать помощь.

Также ранее мы писали, что американская благотворительная организация HIAS выплатит помощь пострадавшим от войны жителям Киевской и Харьковской областей. Денежная помощь предоставляется в размере 2200 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.