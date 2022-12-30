Стало известно, кто из украинцев будет получать автоматические соцвыплаты с 1 января
Определенным категориям украинцев продолжат автоматически начислять социальные выплаты. Соответствующее решение поможет осуществлять выплаты, действие которых закончилось во время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Омбудсмана Украины .
Социальные выплаты будут начислены людям с инвалидностью, нетрудоспособным и людям, лишенным родительской опеки.
Кроме этого автоматические соцвыплаты назначены:
- детям, над которыми установлена опека или забота;
- детям с тяжелыми заболеваниями;
- для детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов;
- лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- людям, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II групп вследствие психического расстройства;
- лицам, не имеющим права на пенсию и людям с инвалидностью.
Власти продлили до 30 декабря 2023 года выплаты для неработающих опекунов, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью I группы, а также пожилыми людьми, достигшими 80-летнего возраста.
Ранее Кабинет министров продолжил автоматическое назначение части социальных выплат , действие которых закончилось во время военного положения.
Кроме этого, в Минреинтеграции заявили, что в следующем году внутренне перемещенные лица продолжат автоматически получать помощь.
Также ранее мы писали, что американская благотворительная организация HIAS выплатит помощь пострадавшим от войны жителям Киевской и Харьковской областей. Денежная помощь предоставляется в размере 2200 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.