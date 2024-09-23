Стало відомо де знаходиться тренер, який облаяв військового в Одесі

Відомо, що чоловік спочатку облаяв військового, після чого побажав смерті усім, хто перебуває на фронті та виконує бойові задачі.

Також зазначимо, що повістку фітнес-тренер отримав в день скандалу.

Начальник Одеського ТЦК та СП зазначив в інтерв'ю, що чоловік зрозумів свою помилку, тому його було призвано за згодою до одного з бойових підрозділів військових частин оперативного командування "Південь".

За його словами, наразі фітнес-тренер проходить підготовку до виконання бойових задач.

"Я думаю, що час ще не вичерпаний, щоб він став у стрій до бойових підрозділів. Але він десь на етапі підготовки", - сказав Пуйко.

Що передувало

Як ми вже зазначили, фітнес-тренер публічно облаяв військовослужбовця та побажав іншим смерті. Інцидент стався на початку липня в Одесі, коли в Інтернеті почали поширювати відео зі скандалом.

Побачивши одне із них, одеський громадський діяч та волонтер Дем’ян Ганул згодом оприлюднив фото з тим самим чоловіком. У нього був розбитий ніс.

Він також повідомив, що тренером виявився Свивастян Гогович. Пізніше активіст показав відео, як його забирають представники місцевого ТЦК та СП.