Стало известно где находится тренер, обругавший военного в Одессе

Известно, что мужчина сначала обругал военного, после чего пожелал смерти всем находящимся на фронте и выполняющим боевые задачи.

Также отметим, что повестку фитнес-тренер получил в день скандала.

Начальник Одесского ТЦК и СП отметил в интервью, что мужчина понял свою ошибку, поэтому он был призван по согласию в одно из боевых подразделений воинских частей оперативного командования "Юг".

По его словам, в настоящее время фитнес-тренер проходит подготовку к выполнению боевых задач.

"Я думаю, что время еще не исчерпано, чтобы оно стало в строй к боевым подразделениям. Но оно где-то на этапе подготовки", - сказал Пуйко.

Что предшествовало

Как мы уже отметили, фитнес-тренер публично обругал военнослужащего и пожелал другим смерти. Инцидент произошел в начале июля в Одессе, когда в Интернете начали распространять видео со скандалом.

Увидев одно из них, одесский общественный деятель и волонтер Демьян Ганул впоследствии обнародовал фото с тем же мужчиной. У него был разбит нос.

Он также сообщил, что тренером оказался Свивастян Гогович. Позже активист показал видео, как его забирают представители местных ТЦК и СП.