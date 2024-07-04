Що загрожує чоловіку, який обматюкав у ветклініці лікаря-ветерана на протезах: всі деталі скандалу

У середу, 3 липня, до ветеринарної клініки в Одесі на прийом до лікаря на протезах Олексія Притули завітав чоловік із собакою. Відвідувач хотів, щоб спеціаліст підвівся зі стільця та підійшов ближче до тварини. Коли ж той не зміг цього зробити, клієнт обматюкав ветерана та пішов. У поліції вже склали адміністративний протокол.

РБК-Україна розповідає, що відомо про деталі скандалу та його завершення.

Що трапилось у ветклініці

Про події, що трапились у ветеринарній клініці Одеси 3 липня 2024 року, розповів сам лікар-ветеринар - ветеран Збройних сил Олексій Притула.

"Це відео - в "ТОП неочікуваних кінцівок", - написав він у своєму Instagram (де оприлюднив відео з місця події).

За словами чоловіка, інцидент трапився під час "звичайного робочого ранку".

Кадри з місця події (скриншот: instagram.com/oleksa1981)

"Я прошу вас активно поширювати це відео. Ним можна буде ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи й звичайного життя", - наголосив захисник України.

Водночас він зауважив, що із ним це - "одиночний випадок".

"Поки що. Але я чудово розумію, що подібної наволочі навкруги тьма. Я розумію, що юридично притягнути до відповідальності цю "людину" вкрай малоймовірно. Бо, нагадую, бути уй***ом в нашій країні не протизаконно. Та нехай стане відомим. Я вже знаю його ім'я та все інше", - підсумував Олексій.

Реакція правоохоронців

Вже ввечері того ж дня Одеське районне управління поліції №1 повідомило, що порушника притягнуто до відповідальності.

"Відвідувача ветеринарної клініки обурило, що лікар, оглядаючи його собаку, не міг підвестися зі стільця і підійти до тварини ближче. Розлючений клієнт нецензурно висловився у бік ветеринара та покинув його кабінет", - розповіли там.

Уточнюється, що про інцидент правоохоронці дізнались під час моніторингу соціальних мереж та зареєстрували відомості за даним фактом.

У ході з'ясування всіх обставин поліцейські встановили, що подія відбулась близько 10-ї години ранку в одній з ветеринарних клінік у Київському районі Одеси.

Правоохоронці приїхали за вказаною адресою, де 43-річний потерпілий звернувся із заявою щодо притягнення до відповідальності відвідувача клініки.

"Вжитими заходами правоохоронці встановили правопорушника та місце його проживання. Ним виявився 38-річний містянин", - уточнили у поліції.

На тлі інциденту поліцейські склали відносно нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Дрібне хуліганство".

Спілкування з правопорушником (фото: od.npu.gov.ua)

Згідно з цією статтею КУпАП, дрібне хуліганство - нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян.

Воно тягне за собою:

або накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин

або виправні роботи на строк від одного до двох місяців - з відрахуванням 20 процентів заробітку

або адміністративний арешт на строк до 15 діб

Варто зазначити, що згідно з пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, "якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень".

Отже, якщо йтиметься про штраф, правопорушникові доведеться заплатити від 51 до 119 гривень.

"Свою провину він визнав та нині вже вибачився перед потерпілим", - підсумували в поліції.