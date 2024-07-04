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Що загрожує чоловіку, який обматюкав у ветклініці лікаря-ветерана на протезах: всі деталі скандалу

Четвер 04 липня 2024 10:15
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Що загрожує чоловіку, який обматюкав у ветклініці лікаря-ветерана на протезах: всі деталі скандалу Відносно правопорушника склали адмінпротокол (скриншот: instagram.com/oleksa1981)
Автор: Ірина Костенко

У середу, 3 липня, до ветеринарної клініки в Одесі на прийом до лікаря на протезах Олексія Притули завітав чоловік із собакою. Відвідувач хотів, щоб спеціаліст підвівся зі стільця та підійшов ближче до тварини. Коли ж той не зміг цього зробити, клієнт обматюкав ветерана та пішов. У поліції вже склали адміністративний протокол.

РБК-Україна розповідає, що відомо про деталі скандалу та його завершення.

Що трапилось у ветклініці

Про події, що трапились у ветеринарній клініці Одеси 3 липня 2024 року, розповів сам лікар-ветеринар - ветеран Збройних сил Олексій Притула.

"Це відео - в "ТОП неочікуваних кінцівок", - написав він у своєму Instagram (де оприлюднив відео з місця події).

За словами чоловіка, інцидент трапився під час "звичайного робочого ранку".

Що загрожує чоловіку, який обматюкав у ветклініці лікаря-ветерана на протезах: всі деталі скандалу

Що загрожує чоловіку, який обматюкав у ветклініці лікаря-ветерана на протезах: всі деталі скандалу

Кадри з місця події (скриншот: instagram.com/oleksa1981)

"Я прошу вас активно поширювати це відео. Ним можна буде ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи й звичайного життя", - наголосив захисник України.

Водночас він зауважив, що із ним це - "одиночний випадок".

"Поки що. Але я чудово розумію, що подібної наволочі навкруги тьма. Я розумію, що юридично притягнути до відповідальності цю "людину" вкрай малоймовірно. Бо, нагадую, бути уй***ом в нашій країні не протизаконно. Та нехай стане відомим. Я вже знаю його ім'я та все інше", - підсумував Олексій.

Реакція правоохоронців

Вже ввечері того ж дня Одеське районне управління поліції №1 повідомило, що порушника притягнуто до відповідальності.

"Відвідувача ветеринарної клініки обурило, що лікар, оглядаючи його собаку, не міг підвестися зі стільця і підійти до тварини ближче. Розлючений клієнт нецензурно висловився у бік ветеринара та покинув його кабінет", - розповіли там.

Уточнюється, що про інцидент правоохоронці дізнались під час моніторингу соціальних мереж та зареєстрували відомості за даним фактом.

У ході з'ясування всіх обставин поліцейські встановили, що подія відбулась близько 10-ї години ранку в одній з ветеринарних клінік у Київському районі Одеси.

Правоохоронці приїхали за вказаною адресою, де 43-річний потерпілий звернувся із заявою щодо притягнення до відповідальності відвідувача клініки.

"Вжитими заходами правоохоронці встановили правопорушника та місце його проживання. Ним виявився 38-річний містянин", - уточнили у поліції.

На тлі інциденту поліцейські склали відносно нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Дрібне хуліганство".

Що загрожує чоловіку, який обматюкав у ветклініці лікаря-ветерана на протезах: всі деталі скандалу

Спілкування з правопорушником (фото: od.npu.gov.ua)

Згідно з цією статтею КУпАП, дрібне хуліганство - нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян.

Воно тягне за собою:

  • або накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
  • або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин
  • або виправні роботи на строк від одного до двох місяців - з відрахуванням 20 процентів заробітку
  • або адміністративний арешт на строк до 15 діб

Варто зазначити, що згідно з пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, "якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень".

Отже, якщо йтиметься про штраф, правопорушникові доведеться заплатити від 51 до 119 гривень.

"Свою провину він визнав та нині вже вибачився перед потерпілим", - підсумували в поліції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як одеситка обматюкала воїна ЗСУ та насміхалася з його поранення.

Читайте також, як у Миколаєві водій маршрутки обматюкав пасажирку через мову.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Олексія Притули в Instagram, Головне управління Національної поліції в Одеській області, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Податковий кодекс України.

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