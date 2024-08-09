Стало відомо, чого бракує кліматологам для правильних прогнозів

Корисними "інструментами" дослідження клімату й погодніх умов на Землі залишаються океани та їхні течії . При цьому одним із найважливіших дехто з дослідників вважає Південний (або Антарктичний) океан.

РБК-Україна розповідає, що про це кажуть самі науковці.

Що відомо про дослідження Південного океану

Нещодавно співтовариство мультидисциплінарних кліматологів об'єднало раніше ізольовані напрямки досліджень Південного океану, що є важливим для кліматичної системи Землі (зокрема на тлі поглинання надлишку тепла та вуглецю з атмосфери).

За словами вчених, його складна динаміка досі залишається погано вивченою, що заважає точним прогнозам впливу на клімат.

При цьому дослідження океану охоплює безліч даних - від морського дна до поверхні та від його найпівнічнішої частини до крижаних кордонів Антарктиди.

Схема великомасштабної циркуляції Південного океану (інфографіка: agupubs.onlinelibrary.wiley.com)

На думку експертів, він "окреслює тенденції та прогнози щодо клімату на майбутнє" та "визначає найважливіші пріоритети досліджень".

Основні пріоритети дослідників Південного океану

"Пріоритетом для дослідницьких спільнот є створення регулярних можливостей для спілкування та співпраці... Ми всі рухаємося до спільної мети - зрозуміти зміни, що відбуваються в Південному океані, і спрогнозувати майбутні сценарії. Мета полягає в об'єднанні числових моделей... І ми досягнемо значних успіхів лише за умови співпраці експертів у кожній спільноті - в їх розробці та інтерпретації результатів", - розповів доцент зі Школи комп'ютерних і математичних наук Університету Аделаїди Люк Беннеттс.

Математик і океанограф Шейн Кітінг додав, що "Південний океан є ключовим гравцем у кліматі Землі", адже він "з'єднує світові океани".

"Однак наше розуміння динаміки Південного океану було серйозно обмежене через труднощі проведення наукових спостережень у цьому віддаленому та непривітному регіоні земної кулі", - визнав дослідник.

Мережа "вихорів і струменів", які обертаються навколо континенту й формують східну Антарктичну циркумполярну течію (інфографіка: agupubs.onlinelibrary.wiley.com)

Старший науковий співробітник Інституту морських і антарктичних досліджень (IMAS) Університету Тасманії та головний дослідник Центру передового досвіду Австралійської дослідницької ради з екстремальних кліматичних умов Амелі Мейер додала, що "зі зміною клімату наше довкілля, включаючи Південний океан, змінюється швидше, ніж будь-коли раніше".

"Наразі морський лід у Південному океані справді став загадкою. Раніше він був досить стабільним, навіть після потепління планети. Проте останніми роками морський лід був досить непостійним", - пояснила вона.

Взаємодія поверхневої хвилі та морського льоду (інфографіка: agupubs.onlinelibrary.wiley.com)

Експерт додала, що морський лід не лише відіграє важливу роль у регулюванні клімату нашої планети, але також є домом для ключових видів та екосистем.

"Тому розуміння цих змін є досить терміновим", - підсумувала Мейер.