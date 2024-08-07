Вчені виявили цікавий "інструмент", який допоможе в боротьбі з кліматичними змінами

На думку декого з вчених, у боротьбі з кліматичними змінами може допомогти "новий вид деревини".

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Які дерева можуть допомогти людству

Останнім часом все більше вчених працюють над розв'язанням питання щодо запобігання стрімким кліматичним змінам, які спостерігаються на нашій планеті.

Дехто з них взявся ретельно досліджувати різні типи рослин і дерев, які, як відомо, відіграють важливу роль у питання "догляду" за довкіллям.

Нещодавно Міжнародна група вчених із Кембриджського університету у Великій Британії та Ягеллонського університету в Польщі провела еволюційне дослідження мікроскопічної структури деревини деяких із найвідоміших у світі дерев і кущів.

Експерти виявили, що тюльпанові дерева (близькі родичі магнолії), висота яких може перевищувати 30 метрів, мають "особливий тип деревини".

Тюльпанове дерево (фото: commons.wikimedia.org)

Про що саме дізнались дослідники

Відомо, що дерева здатні поглинати вуглекислий газ (який є парниковим газом і суттєво сприяє глобальному потеплінню). При цьому їхня деревина зазвичай поділяється на "традиційні" категорії - листяну (тверду) або хвойну (м'яку).

Тим часом Міжнародна група вчених виявила, що тюльпанові дерева мають деревину, унікальну за своєю структурою. Вона здатна не просто "вловлювати" вуглекислий газ (CO2), але й надійно його "зберігати".

На думку вчених, саме цим може пояснюватись висота таких дерев і велика швидкість їх росту.

Керівник відділу мікроскопії з кембриджської лабораторії Сейнсбері доктор Реймонд Вайтман зауважив, що отримані в результаті дослідження дані "дали нове уявлення про еволюційні зв'язки між наноструктурою деревини та складом клітинної стінки, яка відрізняється в різних лініях рослин покритонасінних і голонасінних".

Очільник дослідження - доктор Ян Личаковскі з Ягеллонського університету - розповів також, що ліріодендрони (тюльпанові дерева), відокремилися від магнолієвих дерев близько 30-50 мільйонів років тому, що "збіглося зі швидким скороченням CO2 в атмосфері".

"Це може допомогти пояснити, чому тюльпанові дерева дуже ефективно накопичують вуглець", - додав він.

Деревина тюльпанового дерева (колаж: cam.ac.uk)

Як тюльпанові дерева можуть покращити клімат Землі

На думку вчених, тюльпанові дерева можна використовувати для створення цілих "плантацій уловлювання вуглецю".

Личаковскі пояснив, що "основними будівельними блоками деревини є вторинні клітинні стінки, і саме архітектура цих клітинних стінок надає деревині щільність і міцність, на які ми покладаємося під час будівництва".

"Вторинні клітинні стінки є також найбільшим сховищем вуглецю в біосфері, що робить ще більш важливим розуміння їх різноманітності - для подальших наших програм "захоплення вуглецю", щоб допомогти пом'якшити зміну клімату", - наголосив він.

Тюльпаноподібні квітки ліріодендронів (фото: commons.wikimedia.org)