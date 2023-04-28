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Стало відомо, чим займається міністр співпраці з Росією в уряді Японії

Фото: посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда (twitter/Посольство Японії в Україні)
Автор: Максим Шушко

Попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну, в уряді Японії досі існує посада міністра співпраці з Росією

Про це розповів посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Міністр зі співпраці з росією в уряді Японії допомагає співгромадянам у процесі виведення бізнесу з рф. Його функції стали такими через агресію Кремля та погіршенню японсько-російських економічних відносин, що впливає на велику кількість японських компаній.

"Ця посада залишається, але можу сказати, що її завдання стали іншими. Деякі японські компанії вже залишили Росію, деякі зменшують свій бізнес поступово, а деякі ще вирішують, що робити далі. Уряд Японії дає їм потрібну інформацію та консультує. Ця посада досі існує через потребу допомагати їм у процесі виведення бізнесу з росії. Тож прошу подивитися на суть діяльності, а не на назву посади", - зазначив Мацуда.

Раніше ми повідомляли, Україна та Японія почнуть співпрацю у сфері кіберзахисту. Це дозволить ще краще обороняти українські об’єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Джо Байден відвідає саміт країн "Великої сімки", який відбудеться в Японії. Головною темою переговорів буде війна в Україні.

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Японія