Стало відомо, чим Росія може розплачуватись за іранські дрони

Наразі Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на постачання Тегераном зброї для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника адміністрації США Джо Байдена, яку приводить NBC.

Зазначається, що у рамках розширеного партнерства Росія може надати Ірану сучасне військове обладнання та компоненти, включаючи гелікоптери та системи ППО.

Навесні іранські пілоти навчалися в Росії польотам на російському винищувачі Су-35. Це вказує на те, що Іран може почати отримувати літаки протягом наступного року.

"Росія розраховує на співпрацю з Іраном у розробці зброї, включаючи, можливо, створення на території РФ спільної лінії з виробництва безпілотників", - йдеться у повідомленні.

За словами представників адміністрації Байдена, це партнерство становить загрозу не тільки Україні, але й сусідам Ірану по регіону. Офіційні особи заявили, що США також розглядають варіанти об'єднання групи країн-однодумців для обговорення військової співпраці між Іраном та Росією. Також США працюють з іншими країнами, щоб гарантувати, що Росія та Іран не зможуть переміщати обладнання, зброю чи гроші через інші країни.

Американська журналістка Кейтлін Дорнбос повідомила, що координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі підтвердив цю інформацію.

"Іран надає Росії дрони для використання на полі бою. В обмін Росія пропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки, яка перетворює їхні стосунки на повноцінне оборонне партнерство", - заявив Кірбі.