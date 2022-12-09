Стало известно, чем Россия может расплачиваться за иранские дроны

Россия предоставляет беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на снабжение Тегераном оружия для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя администрации США Джо Байдена, которое приводит NBC.

Отмечается, что в рамках расширенного партнерства Россия может предоставить Ирану современное военное оборудование и компоненты, включая вертолеты и системы ПВО.

Весной иранские пилоты обучались в России полетам на российском истребителе Су-35. Это указывает на то, что Иран может начать получать самолеты в течение следующего года.

"Россия рассчитывает на сотрудничество с Ираном в разработке оружия, включая возможно создание на территории РФ совместной линии по производству беспилотников", - говорится в сообщении.

По словам представителей администрации Байдена, это партнерство представляет угрозу не только Украине, но и соседям Ирана по региону. Официальные лица заявили, что США рассматривают варианты объединения группы стран-единомышленников для обсуждения военного сотрудничества между Ираном и Россией. США также работают с другими странами, чтобы гарантировать, что Россия и Иран не смогут перемещать оборудование, оружие или деньги через другие страны.

Американская журналистка Кейтлин Дорнбос сообщила, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил эту информацию.

"Иран предоставляет России дроны для использования на поле боя. В обмен Россия предлагает Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, которая превращает их отношения в полноценное оборонное партнерство", - заявил Кирби.