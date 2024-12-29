Стало відомо, чи вимикатимуть світло в Україні 30 грудня

Зауважимо, що в Україні вже другий день вводять графіки аварійних відключень світла. Сьогодні, як і вчора дані обмеження торкнулись відразу кількох областей. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що ситуація з енергопостачанням в Україні вже покращується після масованого обстрілу РФ 25 грудня.

Однак швидкого та повного скасування графіків відключення світла навряд чи варто очікувати.

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