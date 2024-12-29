Стало известно, будут ли выключать свет в Украине 30 декабря

Заметим, что в Украине уже второй день вводят графики аварийных отключений света. Сегодня, как и вчера данные ограничения коснулись сразу нескольких областей. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что ситуация с энергоснабжением в Украине уже улучшается после массированного обстрела РФ 25 декабря.

Однако быстрой и полной отмены графиков отключения света вряд ли стоит ожидать.

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