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Стало известно, будут ли выключать свет в Украине 30 декабря

Фото: в Украине вводят графики отключения света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине в понедельник, 30 декабря, применять графики отключения электроэнергии. Однако ограничения будут длиться только 9 часов в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 30 декабря, время применения и объем ограничений будут такими:

  • для бытовых потребителей с 08:00 до 17:00 - одна очередь отключений;
  • для промышленности и бизнеса с 08:00 до 19:00 - применение графиков ограничения мощности.

Причина введения ограничений неизменна, а именно - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря.

В компании отметили, что энергетики по-прежнему работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", - отметили в "Укрэнерго".

Заметим, что в Украине уже второй день вводят графики аварийных отключений света. Сегодня, как и вчера данные ограничения коснулись сразу нескольких областей. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что ситуация с энергоснабжением в Украине уже улучшается после массированного обстрела РФ 25 декабря.

Однако быстрой и полной отмены графиков отключения света вряд ли стоит ожидать.

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