Стало известно, будут ли выключать свет в Украине 30 декабря

В Украине в понедельник, 30 декабря, применять графики отключения электроэнергии. Однако ограничения будут длиться только 9 часов в сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра, 30 декабря, время применения и объем ограничений будут такими:
Причина введения ограничений неизменна, а именно - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря.
В компании отметили, что энергетики по-прежнему работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", - отметили в "Укрэнерго".
Заметим, что в Украине уже второй день вводят графики аварийных отключений света. Сегодня, как и вчера данные ограничения коснулись сразу нескольких областей. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, что ситуация с энергоснабжением в Украине уже улучшается после массированного обстрела РФ 25 декабря.
Однако быстрой и полной отмены графиков отключения света вряд ли стоит ожидать.
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