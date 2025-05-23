Стало відомо, чи буде Трамп на саміті НАТО в Гаазі

"Його присутність буде дуже важливою", - сказав Схоф журналістам у четвер після телефонної розмови з лідером США.

Він додав, що Трамп запевнив його, що приїде.

Хоч наміри Трампа бути присутнім незрозумілі, але Схов заявив, що він і генсек НАТО Марк Рютте розраховували на його присутність із самого початку. Коментарі прем'єра Нідерландів послідували після візиту в середу для зустрічі з Рютте, який раніше сам обіймав посаду глави уряду Нідерландів.

Bloomberg зазначає, що саміт, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, рідному місті Марка Рютте, буде присвячений формальному ухваленню нової мінімальної мети витрат для всього блоку. Зокрема, члени Альянсу вже досягли прогресу в планах щодо виконання вимоги Трампа витрачати 5% ВВП на військові потреби.