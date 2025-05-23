Стало відомо, чи буде Трамп на саміті НАТО в Гаазі

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує взяти участь у червневому саміті НАТО в Гаазі.
Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Його присутність буде дуже важливою", - сказав Схоф журналістам у четвер після телефонної розмови з лідером США.
Він додав, що Трамп запевнив його, що приїде.
Хоч наміри Трампа бути присутнім незрозумілі, але Схов заявив, що він і генсек НАТО Марк Рютте розраховували на його присутність із самого початку. Коментарі прем'єра Нідерландів послідували після візиту в середу для зустрічі з Рютте, який раніше сам обіймав посаду глави уряду Нідерландів.
Bloomberg зазначає, що саміт, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, рідному місті Марка Рютте, буде присвячений формальному ухваленню нової мінімальної мети витрат для всього блоку. Зокрема, члени Альянсу вже досягли прогресу в планах щодо виконання вимоги Трампа витрачати 5% ВВП на військові потреби.
Нагадаємо, на початку травня Der Spiegel писало, що Трамп може проігнорувати саміт НАТО. Як пояснювалося, це може статися, якщо європейські країни-члени Альянсу не збільшать витрати на оборону.
Також ми писали, що днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вперше публічно підтримав витрати на оборону до 5% німецької економіки.
"Ми рухаємося до зобов'язання виділяти 3,5% відповідно до квоти НАТО на військові закупівлі, а також додаткові 1,5% на інфраструктуру, що має військове значення. Ці 1,5% мають спрямовуватися на мости або дороги для транспортування", - сказав він.
Крім того, цього місяця прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні повідомила, що до кінця року її країна планує збільшити видатки на оборону, щоб досягти мети НАТО у 2% ВВП вже до кінця цього року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.