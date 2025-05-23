Стало известно, будет ли Трамп на саммите НАТО в Гааге

"Его присутствие будет очень важным", - сказал Схоф журналистам в четверг после телефонного разговора с лидером США.

Он добавил, что Трамп заверил его, что приедет.

Хоть намерения Трампа присутствовать неясны, но Схов заявил, что он и генсек НАТО Марк Рютте рассчитывали на его присутствие с самого начала. Комментарии премьера Нидерландов последовали после визита в среду для встречи с Рютте, который ранее сам занимал должность главы правительства Нидерландов.

Bloomberg отмечает, что саммит, который пройдет 24-25 июня в Гааге, родном городе Марка Рютте, будет посвящен формальному принятию новой минимальной цели расходов для всего блока. В частности, члены Альянса уже добились прогресса в планах по выполнению требования Трампа тратить 5% ВВП на военные нужды.