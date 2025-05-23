Стало известно, будет ли Трамп на саммите НАТО в Гааге

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует принять участие в июньском саммите НАТО в Гааге.
Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Его присутствие будет очень важным", - сказал Схоф журналистам в четверг после телефонного разговора с лидером США.
Он добавил, что Трамп заверил его, что приедет.
Хоть намерения Трампа присутствовать неясны, но Схов заявил, что он и генсек НАТО Марк Рютте рассчитывали на его присутствие с самого начала. Комментарии премьера Нидерландов последовали после визита в среду для встречи с Рютте, который ранее сам занимал должность главы правительства Нидерландов.
Bloomberg отмечает, что саммит, который пройдет 24-25 июня в Гааге, родном городе Марка Рютте, будет посвящен формальному принятию новой минимальной цели расходов для всего блока. В частности, члены Альянса уже добились прогресса в планах по выполнению требования Трампа тратить 5% ВВП на военные нужды.
Напомним, в начале мая Der Spiegel писало, что Трамп может проигнорировать саммит НАТО. Как пояснялось, это может произойти, если европейские страны-члены Альянса не увеличат расходы на оборону.
Также мы писали, что на днях канцлер Германии Фридрих Мерц впервые публично поддержал расходы на оборону до 5% немецкой экономики.
"Мы движемся к обязательству выделять 3,5% в соответствии с квотой НАТО на военные закупки, а также дополнительные 1,5% на инфраструктуру, имеющую военное значение. Эти 1,5% должны направляться на мосты или дороги для транспортировки", - сказал он.
Кроме того, в этом месяце премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила, что к концу года ее страна планирует увеличить расходы на оборону, чтобы достичь цели НАТО в 2% ВВП уже к концу этого года.
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