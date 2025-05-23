RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Стало известно, будет ли Трамп на саммите НАТО в Гааге

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует принять участие в июньском саммите НАТО в Гааге.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Его присутствие будет очень важным", - сказал Схоф журналистам в четверг после телефонного разговора с лидером США.

Он добавил, что Трамп заверил его, что приедет.

Хоть намерения Трампа присутствовать неясны, но Схов заявил, что он и генсек НАТО Марк Рютте рассчитывали на его присутствие с самого начала. Комментарии премьера Нидерландов последовали после визита в среду для встречи с Рютте, который ранее сам занимал должность главы правительства Нидерландов.

Bloomberg отмечает, что саммит, который пройдет 24-25 июня в Гааге, родном городе Марка Рютте, будет посвящен формальному принятию новой минимальной цели расходов для всего блока. В частности, члены Альянса уже добились прогресса в планах по выполнению требования Трампа тратить 5% ВВП на военные нужды.

Напомним, в начале мая Der Spiegel писало, что Трамп может проигнорировать саммит НАТО. Как пояснялось, это может произойти, если европейские страны-члены Альянса не увеличат расходы на оборону.

Также мы писали, что на днях канцлер Германии Фридрих Мерц впервые публично поддержал расходы на оборону до 5% немецкой экономики.

"Мы движемся к обязательству выделять 3,5% в соответствии с квотой НАТО на военные закупки, а также дополнительные 1,5% на инфраструктуру, имеющую военное значение. Эти 1,5% должны направляться на мосты или дороги для транспортировки", - сказал он.

Кроме того, в этом месяце премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила, что к концу года ее страна планирует увеличить расходы на оборону, чтобы достичь цели НАТО в 2% ВВП уже к концу этого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп