Італія збільшить оборонні витрати: Мелоні обіцяє досягти мети НАТО до кінця року

Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні заявила, що Італія планує збільшити витрати на оборону, щоб досягти мети НАТО у 2% валового внутрішнього продукту (ВВП) вже до кінця 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloоmberg.

Вона підкреслила, що це рішення є відповіддю на зростаючі геополітичні загрози, зокрема війну Росії проти України, а також на тиск з боку США, які вимагали від союзників НАТО активізувати військові витрати.

На сьогоднішній день Італія виділяє лише 1,5% ВВП на оборонний сектор, що значно відстає від більшості країн Альянсу.

Проте, відповідно до заяви Мелоні, мета досягнення 2% буде реалізована шляхом збільшення безпосередніх витрат на оборону, а також перекласифікації частини інших витрат на оборонні.

Це рішення стало відповіддю на критику з боку США, зокрема президента Дональда Трампа, який виступав за збільшення військових витрат до 5% ВВП серед союзників.

Попри те, що для Італії збільшення витрат на оборону є непростим завданням через високий рівень боргу, прем'єр-міністр запевнила, що ці зміни не порушать стабільність державних фінансів.

Міністр фінансів Джанкарло Джорджетті також підтвердив, що додаткові витрати не приведуть до порушення бюджетного балансу країни.