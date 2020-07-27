Стало известно, чем займутся украинские миротворцы ООН на Донбассе

Фото: Владимир Кравченко (facebook.com/kommander nord)

Миротворцев привлекут для контроля режима прекращения огня

Украинских миротворцев ООН привлекут к контролю режима прекращения огня на Донбассе. Ожидается, что это будет сделано в ближайшее время.

Об этом на брифинге заявил командующий Объединенных сил Владимир Кравченко.

По его словам, с украинской стороны контролировать режим прекращения огня будут командиры подразделений, представители Совместного центра контроля и координации (СЦКК), а также военные, которые проходили службу в миротворческих подразделениях. Он также назвал спектр их полномочий.

"Только контроль. Контроль и доклады миссии ОБСЕ, чтобы международное сообщество и политики координировались и принимали соответствующие меры", - добавил Кравченко.

Напомним, ранее сообщалось, что на передовую отправят украинских миротворцев ООН; предполагается, что это позволит не отвлекать личный состав Объединенных сил от боевых задач и предотвратить возможные провокации.

Несмотря на режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, боевики уже дважды обстреляли украинские позиции, потерь нет.