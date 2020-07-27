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Боевики на Донбассе после полуночи дважды открывали огонь

Донбасс, Понедельник 27 июля 2020 12:20
Боевики на Донбассе после полуночи дважды открывали огонь
Фото: боевик на Донбассе (vk.com sdd_sevastopol)
Автор: Анастасия Рокитна

Один из обстрелов со стороны боевиков был в 0:20-0:45

С начала прекращения огня боевики осуществили два обстрела. Ситуация на линий разграничения стабильная и контролируемая.

Об этом сообщил на брифинге командующий Объединенных сил Владимир Кравченко.

По его словам, один из обстрелов со стороны боевиков был в 0:20-0:45. Потерь со стороны украинских военных нет.

"Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни личному составу не составлял. И где-то около 9 часов утра при помощи ручных противотанковых гранатометов совершили три выстрела и установили три мины", - заявил он.

Напомним, командующий ООС заявлял, что ответный огонь в случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе будет мгновенным и решительным.

Отметим, на Донбассе вступило в силу соглашение о режиме "тишины", которое согласовали в рамках Трехсторонней контактной группы.

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