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Ответ на обстрелы на Донбассе будет мгновенным и решительным, - командующий ООС

Донбасс, Понедельник 27 июля 2020 12:13
Ответ на обстрелы на Донбассе будет мгновенным и решительным, - командующий ООС
Фото: Владимир Кравченко (facebook.com/kommander nord)
Автор: РБК-Украина

Украинским бойцам никто может запретить защищать себя

Ответный огонь в случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе будет мгновенным и решительным. Украинским военным никто не может запретить защищать себя.

Об этом на брифинге заявил командующий Объединенных сил Владимир Кравченко.

По его словам, международным гуманитарным правом гарантировано право на применение оружия военнослужащими с целью защиты.

"Как командующий Объединенных сил, главной задачей которого является сохранения жизни личного состава и мирных жителей в зоне ООС, заверяю, что в случае нарушения противником режима тишины и создания угрозы жизни наших военнослужащих, ответ Вооруженных сил будет мгновенным и решительным", - заявил Кравченко.

Напомним, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе; В частности, командующий Объединенных сил выдал приказ о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

Согласно новым договоренностям, предусматриваются дополнительные меры по усилению режима прекращения огня в регионе, которые запрещают любые наступательные и диверсионные действия, снайперский огонь, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях и так далее.

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