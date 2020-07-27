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Стало відомо, чим займуться українські миротворці ООН на Донбасі

Донбас, Понеділок 27 липня 2020 12:40
Стало відомо, чим займуться українські миротворці ООН на Донбасі
Фото: Володимир Кравченко (facebook.com/kommander nord)
Автор: РБК-Україна

Миротворців залучать до контролю режиму припинення вогню

Українських миротворців ООН залучать до контролю режиму припинення вогню на Донбасі. Очікується, що це буде зроблено найближчим часом.

Про це на брифінгу заявив командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко.

За його словами, з української сторони контролювати режим припинення вогню будуть командири підрозділів, представники Спільного центру контролю і координації (СЦКК), а також військові, які проходили службу у миротворчих підрозділах. Він також назвав спектр їх повноважень.

"Тільки контроль. Контроль і доповіді місії ОБСЄ, щоб міжнародне співтовариство і політики координувалися і приймали відповідні заходи", - додав Кравченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на передову відправлять українських миротворців ООН; передбачається, що це дозволить не відволікати особовий склад Об'єднаних сил від бойових завдань і запобігти можливі провокації.

Незважаючи на режим припинення вогню, який набув чинності з 27 липня, бойовики вже двічі обстріляли українські позиції, втрат немає.

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