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Стало известно, где заработает автофиксация нарушений ПДД с 1 июня

Новости » Общество     28.05.2020 - 14:54
Стало известно, где заработает автофиксация нарушений ПДД с 1 июня
Фото: Антон Геращенко (wikimedia by Вадим Чуприна)

Первые 50 камер заработают в Киеве и Киевской области

С 1 июня в Украине заработают первые камеры автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Систему будут запускать с Киева и Киевской области.

Об этом сообщил в Facebook замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, первые 50 камер установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

"В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине", - отметил Геращенко.

Он также уточнил, что на трассах камеры устанавливают за счет госбюджета, в городах и ОТО - за счет местных бюджетов. При этом места установки камер согласовываются с Департаментом патрульной полиции.

Напомним, из-за карантина в Украине сроки запуска данной системы дважды переносились, пока Кабинет министров не определился с окончательной датой - 1 июня.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий обещал, что до 1 июня будут также установлены камеры и во Львовской области, на которую распространяют систему автофиксации нарушений ПДД в первую очередь.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныПДДвидеонаблюдениенарушения
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