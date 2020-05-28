Стало відомо, де запрацює автофіксація порушень ПДР з 1 червня

Фото: Антон Геращенко (wikimedia by Вадим Чуприна)

Перші 50 камер запрацюють у Києві та Київській області

З 1 червня в Україні запрацюють перші камери автоматичної фото-і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Систему будуть запускати з Києва та Київської області.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, перші 50 камер встановлено в Києві та на автомагістралях Київської області в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

"Надалі відеокамери поступово будуть встановлюватися по всій Україні", - зазначив Геращенко.

Він також уточнив, що на трасах камери встановлюють за рахунок держбюджету, у містах і ОТГ - за рахунок місцевих бюджетів. При цьому місця встановлення камер погоджуються з Департаментом патрульної поліції.

Нагадаємо, через карантин в Україні терміни запуску цієї системи двічі переносилися, поки Кабінет міністрів не визначився з остаточною датою - 1 червня.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій обіцяв, що до 1 червня будуть також встановлені камери і у Львівській області, на яку поширюють систему автофіксації порушень ПДР в першу чергу.

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Автор: РБК-Україна