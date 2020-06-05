Стало известно, чем занимался экипаж корабля SpaceX в первую неделю на МКС

Прибывшие на космическом корабле Crew Dragon астронавты завершили рабочую неделю на борту Международной космической станции (МКС). Они изучали широкий спектр космических явлений.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Так, в пятницу командир Крис Кэссиди начал настройку оптического оборудования связи на борту японского лабораторного модуля Кибо. Новое широкополосное оборудование продемонстрирует передачу больших объемов данных от станции к Земле и обратно.

Инженеры по полету на новой станции Даг Херли и Боб Бенкен ознакомились с аптечками, кладовой, системами связи и процедурами безопасности. Они также продолжали исследовать космические пузырьки в микрожидкостях и распаковывали японский корабль пополнения HTV-9, который прибыл на МКС за шесть дней до них.

Бортинженеры Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер продолжили исследования на этой неделе, снимая естественные и искусственные воздействия на Землю и следя за радиационной обстановкой на станции. Они также продолжили осматривать российские модули орбитальной лаборатории.

Напомним, впервые американские астронавты попали на МКС с помощью корабля коммерческой компании SpaceX Илона Маска. Этот запуск стал историческим, ведь до этого ее корабли осуществляли только беспилотные полеты.

Херли и Бенкен будут оставаться на орбите от 30 до 119 суток. Срок их возвращения на Землю и дата завершения испытательного полета Crew Dragon пока не определены.

Запуск корабля Crew Dragon состоялся в субботу, 30 мая, в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США).

Корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС 31 мая в 17:19.