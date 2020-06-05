Стало відомо, чим займався екіпаж корабля SpaceX в перший тиждень на МКС

Прибулі на космічному кораблі Crew Dragon астронавти завершили робочий тиждень на борту Міжнародної космічної станції (МКС). Вони вивчали широкий спектр космічних явищ.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Так, у п'ятницю командир Кріс Кессіді почав налаштування оптичного обладнання зв'язку на борту японського лабораторного модуля Кібо. Нове широкосмугове обладнання продемонструє передачу великих обсягів даних від станції до Землі і назад.

Інженери по польоту на новій станції Даг Херлі і Боб Бенкен ознайомилися з аптечками, коморами, системами зв'язку і процедурами безпеки. Вони також продовжували досліджувати космічні бульбашки в мікрорідинах і розпаковували японський корабель поповнення HTV-9, який прибув на МКС за шість днів до них.

Бортінженери Роскосмосу Анатолій Іванишин та Іван Вагнер продовжили дослідження на цьому тижні, знімаючи природні і штучні впливу на Землю і стежачи за радіаційною обстановкою на станції. Вони також продовжили оглядати російські модулі орбітальної лабораторії.

Нагадаємо, вперше американські астронавти потрапили на МКС за допомогою корабля комерційної компанії SpaceX Ілона Маска. Цей запуск став історичним, адже до цього її кораблі здійснювали тільки безпілотні польоти.

Херлі і Бенкен будуть залишатися на орбіті від 30 до 119 діб. Термін їх повернення на Землю та дата завершення випробувального польоту Crew Dragon поки не визначені.

Запуск корабля Crew Dragon відбувся в суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида, США).

Корабель Crew Dragon успішно зістикувався з МКС 31 травня о 17:19.