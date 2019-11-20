Стало известно, кто заменит Фриланд на посту главы МИД Канады

Фото: Христя Фриланд (flickr.com/worldeconomicforum)

Новое правительство Канады представят сегодня

Новым министром иностранных дел Канады вместо Христи Фриланд будет назначен член канадского парламента Франсуа-Филипп Шампань. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Отмечается, что Шампань с 2015 года является членом канадского парламента от одного из округов в Квебеке. В 2017-2018 годах возглавлял министерство международной торговли, а сейчас руководит министерством инфраструктуры и общин.

Также сообщается, что пока неизветсно, какая должность достанется Фриланд. Ранее неофициально сообщалось, что она может возглавить новое министерство межправительственных дел Канады, которое будет заниматься решением внутренних проблем страны.

Представление нового состава правительства состоится сегодня.

Напомним, Либеральная партия действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо победила на очередных выборах в парламент, состоявшихся 21 октября.

РБК-Украина писало, что Трюдо подал генерал-губернатору Канады заявление о роспуске парламента 11 сентября. Оно было одобрено.