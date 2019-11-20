ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стало відомо, хто замінить Фріланд на посаді глави МЗС Канади

Новини » Політика     20.11.2019 - 05:34
Стало відомо, хто замінить Фріланд на посаді глави МЗС Канади
Фото: Христя Фріланд (flickr.com/worldeconomicforum)

Новий уряд Канади представлять сьогодні

Новим міністром закордонних справ Канади замість Христі Фріланд буде призначений член канадського парламенту Франсуа-Філіп Шампань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Наголошується, що Шампань з 2015 року є членом канадського парламенту від одного з округів в Квебеку. В 2017-2018 роках очолював міністерство міжнародної торгівлі, а зараз керує міністерством інфраструктури та громад.

Також повідомляється, що поки неизветсно, яка посада дістанеться Фріланд. Раніше неофіційно повідомлялося, що вона може очолити нове міністерство міжурядових справ Канади, яке буде займатися вирішенням внутрішніх проблем країни.

Представлення нового складу уряду відбудеться сьогодні.

Нагадаємо, Ліберальна партія чинного прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо перемогла на чергових виборах до парламенту, що відбулися 21 жовтня.

РБК-Україна писало, що Трюдо подав генерал-губернатору Канади заява про розпуск парламенту 11 вересня. Вона було схвалено.

Міністр закордонних справ Австрії відвідає Україну Зеркаль повідомила, хто її замінить в міжнародних судах
Новини України МЗСКанадаДжастин Трюдо
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся