ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трюдо объявил о роспуске парламента Канады

Новости » Политика    11.09.2019 - 18:05
Трюдо объявил о роспуске парламента Канады
Фото: Джастин Трюдо (bundesregierung.de)

Парламентские выборы в Канаде пройдут 21 октября

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Как сообщается, Джастин Трюдо подал генерал-губернатор Канады заявление о роспуске парламента, которое сегодня, 11 сентября, было одобрено.

"Несколько минут назад генерал-губернатор Канады приняла мое заявление о роспуске парламента. Канадцы придут на избирательные участки 21 октября", - заявил он.

Согласно закону, глава правительства утром прибыл в резиденцию генерал-губернатора страны Жюли Пейетт в Оттаве и попросил ее распустить национальный парламент. С этого момента началась 43-я предвыборная кампания в канадской истории.

Парламентские выборы в Канаде пройдут 21 октября.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Украину к реформам, и заверили в дальнейшей поддержке.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил ситуацию в Украине во время встречи с государственным секретарем США Майком Помпео. Премьер-министр и государственный секретарь поделились мнениями по ряду актуальных глобальных вопросов, в частности о Венесуэле, Иране, Украине, а также Джамму и Кашмире. При этом подробности разговора не сообщают.

Также во время встречи премьер-министры Канады и Британии обсудили отношения с Российской Федерацией и отметили невозможность ее возвращения в состав "Большой восьмерки".

Парламент Великобритании "закрывается" до середины октября Кабмин решил уволить Супрун
Новости Украины ПарламентКанадаотставка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь