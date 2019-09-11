Трюдо объявил о роспуске парламента Канады

Фото: Джастин Трюдо (bundesregierung.de)

Парламентские выборы в Канаде пройдут 21 октября

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Как сообщается, Джастин Трюдо подал генерал-губернатор Канады заявление о роспуске парламента, которое сегодня, 11 сентября, было одобрено.

"Несколько минут назад генерал-губернатор Канады приняла мое заявление о роспуске парламента. Канадцы придут на избирательные участки 21 октября", - заявил он.

Согласно закону, глава правительства утром прибыл в резиденцию генерал-губернатора страны Жюли Пейетт в Оттаве и попросил ее распустить национальный парламент. С этого момента началась 43-я предвыборная кампания в канадской истории.

Парламентские выборы в Канаде пройдут 21 октября.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Украину к реформам, и заверили в дальнейшей поддержке.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил ситуацию в Украине во время встречи с государственным секретарем США Майком Помпео. Премьер-министр и государственный секретарь поделились мнениями по ряду актуальных глобальных вопросов, в частности о Венесуэле, Иране, Украине, а также Джамму и Кашмире. При этом подробности разговора не сообщают.

Также во время встречи премьер-министры Канады и Британии обсудили отношения с Российской Федерацией и отметили невозможность ее возвращения в состав "Большой восьмерки".