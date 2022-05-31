Стало відомо, коли запровадять шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

Європейський союз може запровадити шостий пакет санкцій проти Росії найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське видання ANSA .

"Юридичні тексти, які приведуть до прийняття шостого пакету санкцій, готуються і можуть бути готові вже завтра", - зазначив він.

Як заявив глава Європейської ради Шарль Мішель, щодо України пріоритетом залишається розблокування морських шляхів, щоб допомогти експортувати 22 млн тонн зернових. А санкції проти Росії можуть ввести вже завтра, 1 червня.

Нагадаємо, лідери ЄС погодили шостий пакет санкцій проти Росії, в якому є часткове ембарго на нафту, відключення "Сбербанку" від SWIFT, заборона на мовлення трьох пропагандистських каналів і обмеження щодо ще 80 фізичних осіб.

Міністерство закордонних справ України вже закликає Євросоюз готувати сьомий пакет санкцій.

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