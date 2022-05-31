ru ua
Вт, 31 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо, коли запровадять шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 31 травня 2022 20:00
Стало відомо, коли запровадять шостий пакет санкцій ЄС проти Росії Фото: голова Європейської ради Шарль Мішель (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Європейський союз може запровадити шостий пакет санкцій проти Росії найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське видання ANSA.

Як заявив глава Європейської ради Шарль Мішель, щодо України пріоритетом залишається розблокування морських шляхів, щоб допомогти експортувати 22 млн тонн зернових. А санкції проти Росії можуть ввести вже завтра, 1 червня.

"Юридичні тексти, які приведуть до прийняття шостого пакету санкцій, готуються і можуть бути готові вже завтра", - зазначив він.

Нагадаємо, лідери ЄС погодили шостий пакет санкцій проти Росії, в якому є часткове ембарго на нафту, відключення "Сбербанку" від SWIFT, заборона на мовлення трьох пропагандистських каналів і обмеження щодо ще 80 фізичних осіб.

Міністерство закордонних справ України вже закликає Євросоюз готувати сьомий пакет санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Санкції проти Росії
NEWS
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
DAILY
Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою