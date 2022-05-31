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МИД Украины призвал готовить седьмой пакет санкций ЕС против России

Новина українською →
Киев, Вторник 31 мая 2022 16:23
МИД Украины призвал готовить седьмой пакет санкций ЕС против России Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Европейский союз должен уже начать подготовку седьмого пакета санкций против России за полномасштабную войну в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел.

В заявлении говорится, что МИД приветствует "зеленый свет" со стороны ЕС на введение шестого пакета санкций с эмбарго на поставки российской нефти.

"Украина работала на всех уровнях, чтобы шестой санкционный пакет стал реальностью… Украина сработала в этом случае как единая слаженная команда. Нефтяное эмбарго ускорит обратный отсчет краха российской экономики и военной машины", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В то же время МИД разочарован позицией Венгрии по нефтяному эмбарго, которая вылилась в то, что ограничение не касается поставок по трубопроводам. Тем не менее, Киев надеется, что уже к концу года Россия потеряет до 90% своего нефтяного экспорта в Европу.

"МИД Украины призывает ЕС немедленно приступить к подготовке седьмого пакета санкций против РФ, который будет включать запрет на другие виды российского экспорта и другие ограничительные меры. Украинская сторона уже передала соответствующие предложения", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в котором импорт нефти будет ограничен на две трети.

Кроме того, от системы платежей SWIFT отключат "Сбербанк", а также запретят вещание в ЕС трех пропагандистских каналов. Также будут расширены персональные санкции.

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