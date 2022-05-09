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Стало известно, когда возобновится эвакуация из Луганской области

Новина українською →
Луганская область, Понедельник 09 мая 2022 15:38
Стало известно, когда возобновится эвакуация из Луганской области Фото: начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Илона Свиридова

Эвакуация из Луганской области возобновится после того, как украинские военные зачистят Белогоровку от оккупантов, которые проникли на ее территорию. До этого передвигаться по трассе небезопасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, сейчас украинские войска зачищают территорию Белогоровки, куда через понтонную переправу по реке перешли оккупанты.

"Как только уберут всех "лишних" - спасатели смогут начать разбирать завалы в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 жителей заблокированы в подвале частного дома, надеемся, что они дождутся", - отметил он.

Он также подчеркнул, что военные в Попасной держат оборону на новых укрепленных позициях, скоро ситуация должна измениться в нашу сторону.

"На свободной Луганщине до сих пор остаются более 40 тысяч человек. Эвакуация возобновится после зачистки Белогоровки", - добавил Гайдай.

Напомним, сегодня эвакуацию из Луганской области отменили из-за того, что единственный маршрут находится под российскими обстрелами.

До этого российские войска сбросили бомбу на школу в Белогоровке, заживо похоронив десятки человек.

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Луганск эвакуация Война России против Украины
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